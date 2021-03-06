Норвежцы обвинили Большунова в том, что он намеренно наступил на палку Клебо

В Норвегии обсуждают момент из эстафеты на чемпионате мира по лыжным гонкам, прошедшей накануне.
Во время последнего этапа в начале подъёма россиянин Александр Большунов, как показалось, наступил на палку шедшему перед ним Йоханнесу Клебо. Тем не менее, это не помешало норвежцу тут же резко ускориться, убежать вперёд и в итоге выиграть золото.
Эксперты на норвежском телевидении после завершения гонки активно обсуждали этот момент, считая, что Большунов делал это намеренно.
Напомним, что Большунов находится под условной дисквалификацией после инцидента с финном Йони Мяки на этапе Кубка мира. Чемпион мира проходит свой испытательный срок на этом первенстве, а также в течение следующих четырёх этапов Кубка мира. В случае повторного нарушения правил он пропустит два этапа КМ.
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