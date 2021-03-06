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Тренер норвежцев отреагировал на то, что Большунов чуть не сломал палку Клебо

Тренер норвежцев отреагировал на то, что Большунов чуть не сломал палку Клебо
Другие / ЧМ по лыжам 2021 0

Тренер сборной Норвегии по лыжным гонкам Эрик Носсум отреагировал на инцидент, который произошёл на финише эстафеты между Александром Большуновым и норвежским лыжником Йоханнесом Клебо. Клебо по окончании гонки заявил, что опасался за свои палки, которые, по его мнению, мог сломать Александр.

«Это единственное, из-за чего я тогда занервничал. Не люблю, когда кто-то наступает на чьи-то палки» — приводит слова Носсума NRK.

Напомним, Клебо всё-таки опередил Александра — сборная Норвегии выиграла эстафету. Национальная команда России завоевала серебряные медали.

По окончании гонки эксперты на норвежском телевидении стали активно обсуждать момент с палками Клебо, заявляя, что Большунов пытался наступить на них намеренно.

Норвежцы обвинили Большунова в том, что он намеренно наступил на палку Клебо
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