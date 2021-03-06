Тренер норвежцев отреагировал на то, что Большунов чуть не сломал палку Клебо

Тренер сборной Норвегии по лыжным гонкам Эрик Носсум отреагировал на инцидент, который произошёл на финише эстафеты между Александром Большуновым и норвежским лыжником Йоханнесом Клебо. Клебо по окончании гонки заявил, что опасался за свои палки, которые, по его мнению, мог сломать Александр.

«Это единственное, из-за чего я тогда занервничал. Не люблю, когда кто-то наступает на чьи-то палки» — приводит слова Носсума NRK.

Напомним, Клебо всё-таки опередил Александра — сборная Норвегии выиграла эстафету. Национальная команда России завоевала серебряные медали.



По окончании гонки эксперты на норвежском телевидении стали активно обсуждать момент с палками Клебо, заявляя, что Большунов пытался наступить на них намеренно.