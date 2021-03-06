Панжинский: кажется, Большунов намеренно наехал на палку Клебо. Надо поучиться проигрывать

Серебряный призёр Олимпиады 2010 года в лыжных гонках Александр Панжинский считает, что Александр Большунов мог избежать инцидента с Йоханнесом Клебо, когда наступил на палку норвежцу во время вчерашней эстафеты.



«Я видел этот момент. Думаю, ситуация была следующая: Клебо пытался резко притормозить Большунова, чтобы потом рывком уйти. А Александр не стал убирать лыжи, натыкаясь на Клебо. Возможно, он мог этого избежать, но не стал. Эпизод необычный, но красивая борьба могла завершиться поломкой палки, и тогда были бы разбирательства. Хорошо, что получилось этого избежать.



Конечно, сыграло роль утомление, мягкий снег. Сложно судить, но кажется, что Большунов сделал это намеренно. Мастер такого уровня мог избежать столкновения, наверное, просто не захотел. Как и на этапе Кубка мира в Лахти, когда Саша сказал, что пытался тормозиться после финиша, но не успел. Большунов максималист, любит только победы. Выигрывать умеет, проигрывать надо немного поучиться. Но это не умаляет его достоинств. Вчера Александр провёл замечательную гонку, отыграл большое отставание и принёс команде серебро», — высказал мнение Панжинский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

Норвежцы обвинили Большунова в том, что он намеренно наступил на палку Клебо