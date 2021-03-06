Кершоу: сломай Большунов палку Клебо, боже мой, что бы началось!

Чемпион мира 2011 года, участник четырёх Олимпиад канадский лыжник Девон Кершоу высказал мнение, что Йоханнес Клебо сам создал такую ситуацию, в которой Александр Большунов наступил на палку норвежцу во время вчерашней эстафеты.



«Сейчас в Норвегии идут активные разговоры о том, не действовал ли грязно Большунов на последнем подъёме, не пытался ли он умышленно сломать палку Клебо. Пара шагов действительно выглядит довольно грязно, особенно если посмотреть на это в замедленном повторе или на раскадровке. Но я очень внимательно рассмотрел этот эпизод. Вы видели, что делал Клебо? Это был мастерский тактический приём. Он шёл на первой позиции — там, где и хотел быть. И перед тем, как сделать убийственную рывок, он не то чтобы остановился, но явно сбавил темп. Это было достаточно, чтобы сбить Большунова с шага.



Большунов чуть ли не наехал на Клебо. Норвежец заставил россиянина затормозить, а затем включил взрывную скорость. Александр попытался ответить, попробовал вновь набрать ход, а на такой каше для этого требуется высоко поднимать ноги. Из-за этого тактического манёвра норвежца Большунов оказался слишком близко к сопернику. В замедленном повторе это выглядело очень плохо, но, как мне видится, на самом деле именно Клебо создал такую напряжённость, нажав на тормоз. Это выглядело хуже, чем было на самом деле. Нужно смотреть эпизод в нормальной скорости, потому что замедленный повтор создаёт обманчивое впечатление. Эту историю крутили VG, NRK. Норвежские СМИ раскручивали её у себя: «Пытался ли Большунов действовать грязно? Пытался ли он поломать Клебо снаряжение?» Мне так не кажется.



Носки лыж Большунова поднимались угрожающе высоко, а Клебо лишь чуть подпрыгивал? Да, я понимаю, о чём идёт речь. Но, повторюсь, Клебо затормозил, чуть ли не остановился, а затем взорвался. Думаю, Большунов просто пытался резко набрать ход в таких тяжёлых условиях. Прошу меня простить, но Александр даже близко не так хорош в рывках в такие холмы. Да, в слоумо это выглядело очень плохо, и я бы сам засомневался в том, не желал ли Большунов навредить Клебо. Но учтите, что в тот момент россиянин был уже сильно уставшим. Я просто не думаю, что в конце такой тяжёлой гонки кто-то будет думать: «Так, пора бы сломать другому парню снаряжение». Ну нет, это перебор. Мне так не показалось.



Если бы Большунов действительно сломал Клебо палку, боже мой, что бы началось! С этими кадрами, где Александр угрожающе взлетает в сторону Клебо. Ох, это была бы настоящая вражда. Но, хотел Александр нанести ущерб сопернику или нет, палка Клебо оказалась цела и невредима, норвежец захлопнул за собой дверь и его команда вновь отпраздновала победу. Но я бы не хотел, чтобы эти разговоры о злых намерениях Большунова были правдой. Сдаться заранее перед спринтом и сосредоточиться на том, чтобы сломать сопернику снаряжение, — это уже перебор. Хочется верить, что такие мысли в голове у Большунова не возникали», — сказал Кершоу в подкасте FasterSkier.

Норвежцы обвинили Большунова в том, что он намеренно наступил на палку Клебо