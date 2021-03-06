Яна Кирпиченко упала на спуске и врезалась в отбойник
Российская лыжница Яна Кирпиченко упала во время масс-старта на чемпионате мира в Оберстдорфе
Падение случилось примерно на 23-м километре дистанции на спуске, после чего россиянка въехала в отбойник. В неё въехала и также упала немка Катарина Хенниг. В этот момент Кирпиченко шла на 8-м месте и вела борьбу за бронзовую медаль. Яна смогла подняться и продолжить гонку.
Ранее случился другой завал – упали шведки Эбба Андерсон и Фрида Карлссон, а также норвежка Хейди Венг. Все они боролись за второе место. Ехавшая за ними представительница Австрии Тереза Штадлобер сумела объехать образовавшийся завал и вышла на второе место.
Рекомендуем вам
- 6 марта 2021
-
16:57
-
16:40
-
16:36
-
16:32Бородавко: Сорина неудачно выбрала лыжи Эксклюзив
-
16:30
-
16:24
-
16:17
-
16:16
-
15:59
-
15:58
-
15:44
-
15:37
-
14:54
-
13:57
-
13:57
-
13:50
-
13:43
-
13:29
-
13:16
-
13:14
-
13:04
-
12:29
-
12:09
-
12:00
-
11:45
-
11:40
-
11:06
-
09:34
-
08:00
-
01:27
-
00:43
-
00:36
-
00:30
-
00:08
- 5 марта 2021
-
23:30
Партнерский контент
Рекомендуем вам