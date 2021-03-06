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Яна Кирпиченко упала на спуске и врезалась в отбойник

Яна Кирпиченко упала на спуске и врезалась в отбойник
Другие / ЧМ по лыжам 2021 0

Российская лыжница Яна Кирпиченко упала во время масс-старта на чемпионате мира в Оберстдорфе

Падение случилось примерно на 23-м километре дистанции на спуске, после чего россиянка въехала в отбойник. В неё въехала и также упала немка Катарина Хенниг. В этот момент Кирпиченко шла на 8-м месте и вела борьбу за бронзовую медаль. Яна смогла подняться и продолжить гонку.

Ранее случился другой завал – упали шведки Эбба Андерсон и Фрида Карлссон, а также норвежка Хейди Венг. Все они боролись за второе место. Ехавшая за ними представительница Австрии Тереза Штадлобер сумела объехать образовавшийся завал и вышла на второе место.

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