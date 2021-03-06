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Японские двоеборцы лидируют после прыжковой части командного спринта на ЧМ в Оберстдорфе

Японские двоеборцы лидируют после прыжковой части командного спринта на ЧМ в Оберстдорфе
Другие / ЧМ по лыжам 2021 0
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Японские двоеборцы Акито Ватабе и Риота Ямамото лидируют после прыжковой части командного спринта на чемпионате мира в Оберстдорфе (Германия). Вторыми идут представители Австрии Йоханнес Лампартер и Лукас Грайедерер. Замыкают тройку лучших норвежцы Эспен Андерсен и Ярль Магнус Рийбер.

Россияне Александр Миланин и Самир Мастиев после прыжковой части располагаются на 12-м месте.

Лыжное двоеборье. Чемпионат мира. Оберстдорф, Германия
Мужчины. Командный спринт. HS-137+ Эстафета 2х7,5 км (после прыжковой части)

1. Акито Ватабе и Риота Ямамото (Япония) — 296,0
2. Йоханнес Лампартер и Лукас Грайедерер (Австрия) — 295,0
3. Эспен Андерсен и Ярль Магнус Рийбер (Норвегия) — 278,8…
12. Александр Миланин и Самир Мастиев (Россия)— 131,2

Вторая часть соревнований состоится сегодня, 6 марта. Начало — в 17:00 по московскому времени.

Лыжные виды спорта. ЧМ-2021. Лыжное двоеборье
Мужчины. Командный спринт. Трамплин HS-137
06 марта 2021, суббота. 12:00 МСК
Окончено
1
Япония
296.0
2
Австрия
295.0
3
Норвегия
278.8
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