Японские двоеборцы лидируют после прыжковой части командного спринта на ЧМ в Оберстдорфе

Японские двоеборцы Акито Ватабе и Риота Ямамото лидируют после прыжковой части командного спринта на чемпионате мира в Оберстдорфе (Германия). Вторыми идут представители Австрии Йоханнес Лампартер и Лукас Грайедерер. Замыкают тройку лучших норвежцы Эспен Андерсен и Ярль Магнус Рийбер.
Россияне Александр Миланин и Самир Мастиев после прыжковой части располагаются на 12-м месте.
Лыжное двоеборье. Чемпионат мира. Оберстдорф, Германия
Мужчины. Командный спринт. HS-137+ Эстафета 2х7,5 км (после прыжковой части)
1. Акито Ватабе и Риота Ямамото (Япония) — 296,0
2. Йоханнес Лампартер и Лукас Грайедерер (Австрия) — 295,0
3. Эспен Андерсен и Ярль Магнус Рийбер (Норвегия) — 278,8…
12. Александр Миланин и Самир Мастиев (Россия)— 131,2
Вторая часть соревнований состоится сегодня, 6 марта. Начало — в 17:00 по московскому времени.
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