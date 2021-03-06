Японские двоеборцы лидируют после прыжковой части командного спринта на ЧМ в Оберстдорфе

Японские двоеборцы Акито Ватабе и Риота Ямамото лидируют после прыжковой части командного спринта на чемпионате мира в Оберстдорфе (Германия). Вторыми идут представители Австрии Йоханнес Лампартер и Лукас Грайедерер. Замыкают тройку лучших норвежцы Эспен Андерсен и Ярль Магнус Рийбер.



Россияне Александр Миланин и Самир Мастиев после прыжковой части располагаются на 12-м месте.



Лыжное двоеборье. Чемпионат мира. Оберстдорф, Германия

Мужчины. Командный спринт. HS-137+ Эстафета 2х7,5 км (после прыжковой части)



1. Акито Ватабе и Риота Ямамото (Япония) — 296,0

2. Йоханнес Лампартер и Лукас Грайедерер (Австрия) — 295,0

3. Эспен Андерсен и Ярль Магнус Рийбер (Норвегия) — 278,8…

12. Александр Миланин и Самир Мастиев (Россия)— 131,2



Вторая часть соревнований состоится сегодня, 6 марта. Начало — в 17:00 по московскому времени.