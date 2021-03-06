Фриду Карлссон увезли на скорой помощи прямо после финиша масс-старта на ЧМ

Шведская лыжница Фрида Карлссон, завоевавшая бронзовую медаль по итогам масс-старта классическим стилем на 30 км на чемпионате мира по лыжным видам спорта, сразу по окончании гонки упала и закричала от боли, держась за руку. Ей оперативно оказали помощь, а затем увезли на машине скорой помощи, информирует Expressen.

«На четвертом круге Фрида упала на спуске. Несмотря на сильную боль, она добралась до финиша. У неё сильный отёк и снижение подвижности. Её отвезли в больницу на рентген», — цитирует издание врача сборной Швеции Андерса Инглунда.

Победу в гонке одержала норвежская лыжница Терезе Йохауг. Таким образом, она стала 14-кратной чемпионкой мира, догнав по количеству золотых медалей мировых первенств Елену Вяльбе.

Чемпионат мира по лыжному спорту. Лыжные гонки. Масс-старт (женщины)



1. Терезе Йохауг (Норвегия) — 1:24:56.3

2. Хейди Венг (Норвегия) +2:34.2

3. Фрида Карлссон (Швеция) +2:34.8

...9. Татьяна Сорина (Россия) +3:51.3

...12. Яна Кирпиченко (Россия) +4:32.7

...20. Мария Истомина (Россия) +5:30.4

...31. Алиса Жамбалова (Россия) +8:25.8.