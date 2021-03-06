Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Fair Fight XIV. Смотреть онлайн
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Другие / Новости /

Губерниев: лыжи наконец-то стали превосходить биатлон по рейтингам. Это потрясающе!

Губерниев: лыжи наконец-то стали превосходить биатлон по рейтингам. Это потрясающе!
Другие / ЧМ по лыжам 2021 0
Аудио-версия:

Спортивный телекомментатор Дмитрий Губерниев порадовался, что рейтинги трансляций лыжных соревнований стали превосходить рейтинги биатлона.

«Лыжи наконец-то стали превосходить биатлон по рейтингам. Это потрясающе! Сколько мы для этого стремились делать! Мы даже пригласили такие силы, как Саша Легков. Хотя, с другой стороны, глядя на результаты наших женщин сегодня в спринте, ох! Но переживаем за команду. Рассчитываем, что у мужчин будет веселее», — сказал Губерниев во время показа женского масс-старта чемпионата мира по лыжным гонкам в эфире «Матч ТВ».

Лучшей из россиянок в масс-старте стала Татьяна Сорина, занявшая 9-е место. Яна Кирпиченко боролась за бронзу, но после падения упустила группу и стала 12-й. Ещё две россиянки Мария Истомина и Алиса Жамбалова заняли 20-е и 31-е места соответственно.

Губерниев извинился перед отцом Мяки. Финны объяснили ему, что значит «снять скальп»
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021