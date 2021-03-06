Губерниев: лыжи наконец-то стали превосходить биатлон по рейтингам. Это потрясающе!

Спортивный телекомментатор Дмитрий Губерниев порадовался, что рейтинги трансляций лыжных соревнований стали превосходить рейтинги биатлона.



«Лыжи наконец-то стали превосходить биатлон по рейтингам. Это потрясающе! Сколько мы для этого стремились делать! Мы даже пригласили такие силы, как Саша Легков. Хотя, с другой стороны, глядя на результаты наших женщин сегодня в спринте, ох! Но переживаем за команду. Рассчитываем, что у мужчин будет веселее», — сказал Губерниев во время показа женского масс-старта чемпионата мира по лыжным гонкам в эфире «Матч ТВ».



Лучшей из россиянок в масс-старте стала Татьяна Сорина, занявшая 9-е место. Яна Кирпиченко боролась за бронзу, но после падения упустила группу и стала 12-й. Ещё две россиянки Мария Истомина и Алиса Жамбалова заняли 20-е и 31-е места соответственно.

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