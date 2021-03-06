Бородавко: Сорина неудачно выбрала лыжи

Тренер сборной Росси по лыжным гонкам Юрий Бородавко оценил выступление российских девушек в масс-старте чемпионата мира в Оберстдорфе.



«В целом, неплохое выступление. Но планировалось, что девочки смогут выступить несколько лучше. На мой взгляд, не очень удачный выбор лыж у Сориной. После смены были очень хорошие лыжи. Если бы зацепилась в первой группе, то вполне могла бороться за медаль.



Что касается Кирпиченко, то 30 км — это, по-моему, её первая такая большая дистанция. Скорее всего, немного не рассчитала силы», — сказал Бородавко в разговоре с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.



Сорина стала лучшей из россиянок, заняв 9-е место. Яна Кирпиченко боролась за бронзу, но после падения упустила группу и стала 12-й. Ещё две россиянки Мария Истомина и Алиса Жамбалова заняли 20-е и 31-е места соответственно.

Яна Кирпиченко: если бы не падение, поборолась бы за медаль