Йохауг: все считали, что я должна становиться чемпионкой, но это было непросто

Терезе Йохауг, выигравшая масс-старт на чемпионате мира в Оберстдорфе и ставшая 14-кратной чемпионкой мира, рассказала о свих эмоциях после финиша.



«Сегодня чудесный день, отличные лыжи, у меня прекрасная форма. Я не думала, что буду здесь бороться за четыре золотые медали. Такой результат — это потрясающе. На меня оказывалось большое давление, все считали, что я должна становиться чемпионкой. Но это было непросто. Мечта исполнилась. Сколько ещё буду выступать? Не знаю, двигаюсь от года к году», — сказала Йохауг в эфире «Матч ТВ».



Лидируя с самого старта гонки и наращивая отрыв по ходу, в итоге 30-километровый забег она преодолела за 1 час и 24 минуты. Йохауг догнала по числу золотых медалей мировых первенств российскую лыжницу Елену Вяльбе.