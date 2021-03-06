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Йохауг: все считали, что я должна становиться чемпионкой, но это было непросто

Йохауг: все считали, что я должна становиться чемпионкой, но это было непросто
Другие / ЧМ по лыжам 2021 0

Терезе Йохауг, выигравшая масс-старт на чемпионате мира в Оберстдорфе и ставшая 14-кратной чемпионкой мира, рассказала о свих эмоциях после финиша.

«Сегодня чудесный день, отличные лыжи, у меня прекрасная форма. Я не думала, что буду здесь бороться за четыре золотые медали. Такой результат — это потрясающе. На меня оказывалось большое давление, все считали, что я должна становиться чемпионкой. Но это было непросто. Мечта исполнилась. Сколько ещё буду выступать? Не знаю, двигаюсь от года к году», — сказала Йохауг в эфире «Матч ТВ».

Лидируя с самого старта гонки и наращивая отрыв по ходу, в итоге 30-километровый забег она преодолела за 1 час и 24 минуты. Йохауг догнала по числу золотых медалей мировых первенств российскую лыжницу Елену Вяльбе.

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