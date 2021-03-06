Сорина — о масс-старте: поменяли лыжи, и меня потихоньку начало отпускать. Ещё бы круг
Российская лыжница Татьяна Сорина прокомментировала своё выступление в масс-старте классическим стилем на чемпионате мира по лыжным видам спорта в Оберстдорфе (Германия). Татьяна стала лучшей из россиянок, финишировав 9-й.
«Девятое место — неплохой результат, но всё-таки рассчитывали минимум на топ-6. Начало гонки немного не заладилось, не могла приспособиться. Были небольшие проблемы с держанием. Дело даже не в лыжах, просто я не могла приспособиться. Как прибавила? Поменяли лыжи после третьего круга, и меня потихоньку начало отпускать. Ещё бы круг!
Чемпионат мира для себя оценю в четыре балла. Медаль есть — хорошо, но всё-таки цель была немного другая. Планировала побороться за медаль в личной гонке», — сказала Сорина в эфире «Матч ТВ».
Бородавко: Сорина неудачно выбрала лыжи
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