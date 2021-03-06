Нисканен пошутил в ответ на вопрос, пригласил ли его Большунов на свою свадьбу

Лыжник Ийво Нисканен ответил на вопрос финских журналистов, получил ли он приглашение на свадьбу от россиянина Александра Большунова.



«Нет, по крайней мере, пока не получил. Наверное, дома в почтовом ящике лежит. Моя жена Саана не откроет его. Она, наверное, думает, что это снова письма фанатов из России», — пошутил Нисканен в интервью Ilta-Sanomat.



Напомним, накануне после проигрыша Йоханнесу Клебо на финише эстафетной гонки Большунов сказал, что пригласил своего главного соперника из Норвегии на собственную свадьбу. Супругой россиянина станет лыжница Анна Жеребятьева. «Когда свадьба? Уже скоро. Между прочим, уже отдал Йоханнесу приглашение (смеётся). А когда и где — спрашивайте у него», — сказал чемпион мира после эстафеты.



Нисканен пока что остаётся без медалей на этом чемпионате мира. Тренер норвежцев Эрик Носсум назвал его и Большунова фаворитами масс-старта, который состоится в воскресенье.