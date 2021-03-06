Шведская лыжница Фрида Карлссон избежала перелома после падения в масс-старте

Шведская лыжница Фрида Карлссон, завоевавшая бронзовую медаль в масс-старте классическим стилем на 30 км на чемпионате мира по лыжным видам спорта в Оберстдорфе (Германия), избежала перелома руки после падения на спуске на четвёртом круге гонки.

Карлссон продолжила соревнования и, несмотря на сильную боль, добежала до финиша и стала призёром масс-старта, но сразу после финиша упала и закричала от боли, держась за руку. Ей оперативно оказали помощь, а затем увезли на машине скорой помощи на рентген. Обследование показало, что лыжница отделалась сильными ушибами, от чего её рука и опухла. Отёки не позволят ей тренироваться несколько дней, но это не проблема, так как чемпионат мира для лыжниц завершён.



«Я упала на четвёртом круге. Получила травму, но продолжила гонку, потому что думала только о медали. Было очень больно», — приводит слова Карлссон Expressen.