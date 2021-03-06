Австрийские двоеборцы выиграли командный спринт на чемпионате мира, россияне — 13-е

На чемпионате мира по лыжным видам спорта в Оберстдорфе (Германия) двоеборцы завершили соревнования в командном спринте. В программу старта входили прыжки с трамплина HS-137 и лыжная эстафета 2х7,5 км.
Победу одержали австрийские спортсмены Йоханнес Лампартер и Лукас Грайедерер. Почти 40 секунд им проиграли норвежские двоеборцы. Бронзовыми призёрами стали представители немецкой команды.
Россияне Самир Мастиев и Александр Миланин квалифицированы на предпоследнем, 13-м месте. Отечественные двоеборцы вошли в число пяти команд, отставших на круг от лидеров.
Лыжное двоеборье. Чемпионат мира. Оберстдорф, Германия
Командный спринт. Трамплин HS-137 + Эстафета 2х7,5 км
1 (2-е после прыжков). Австрия – 29.29,7
2 (3). Норвегия – отставание 39,6
3 (4). Германия – + 1.07,4
...13. Россия – + круг.
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