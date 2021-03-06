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Австрийские двоеборцы выиграли командный спринт на чемпионате мира, россияне — 13-е

Австрийские двоеборцы выиграли командный спринт на чемпионате мира, россияне — 13-е
Другие / ЧМ по лыжам 2021 0
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На чемпионате мира по лыжным видам спорта в Оберстдорфе (Германия) двоеборцы завершили соревнования в командном спринте. В программу старта входили прыжки с трамплина HS-137 и лыжная эстафета 2х7,5 км.

Победу одержали австрийские спортсмены Йоханнес Лампартер и Лукас Грайедерер. Почти 40 секунд им проиграли норвежские двоеборцы. Бронзовыми призёрами стали представители немецкой команды.

Россияне Самир Мастиев и Александр Миланин квалифицированы на предпоследнем, 13-м месте. Отечественные двоеборцы вошли в число пяти команд, отставших на круг от лидеров.

Лыжное двоеборье. Чемпионат мира. Оберстдорф, Германия
Командный спринт. Трамплин HS-137 + Эстафета 2х7,5 км

1 (2-е после прыжков). Австрия – 29.29,7
2 (3). Норвегия – отставание 39,6
3 (4). Германия – + 1.07,4
...13. Россия – + круг.

Лыжные виды спорта. ЧМ-2021. Лыжное двоеборье
Мужчины. Командный спринт. Трамплин HS-137 + Эстафета 2х7,5 км
06 марта 2021, суббота. 17:00 МСК
Окончено
1
Австрия
29:29.7
2
Норвегия
30:09.3
3
Германия
30:37.1
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