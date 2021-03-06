Яна Кирпиченко избежала травм при падении в масс-старте на чемпионате мира

Российская лыжница Яна Кирпиченко сообщила, что избежала травм при падении в классическом масс-старте на 30 км на чемпионате мира в Оберстдорфе (Германия). Кирпиченко шла рядом с группой, боровшейся за серебро и бронзу, но упала на 23-м километре на спуске и завершила гонку на 12-м месте.
«Падение меня немножко выбило, я поняла, что не смогу догнать впереди идущую группу, а второе падение меня окончательно выбило. Я ударилась, но главное — кости целы, остальное пройдёт. Ударила ногу, руку, живот, но ничего страшного.
Чемпионат мира получился очень эмоциональным, очень рада, что уезжаю отсюда с медалью. Ещё в начале сезона и подумать о таком не могла. Конечно, я лично ещё не до конца это осознала, потому что сильно переживала накануне эстафеты, была большая ответственность, и ещё не пережила этот момент, потому что готовилась к остальным гонкам. Думаю, сейчас всё устаканится, и будет что повспоминать", — приводит слова Кирпиченко РИА «Новости».
Кирпиченко в составе сборной России завоевала серебро в эстафете 4х5 км. Лыжница выступит на финальном этапе Кубка мира, который пройдёт 13-14 марта в Энгадине (Швейцария).
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