ЦСКА уступил «Криму» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов

Женский гандбольный ЦСКА в гостях проиграл словенскому «Криму» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов со счётом 20:25.
Для ЦСКА это была дебютная игра в плей-офф Лиги чемпионов. Команда Яна Лесли на равных сражалась с соперником до перерыва, но неудачно провела вторую половину игры. В составе победительниц Самара Виейра забросила 7 мячей, у москвичек лучшим снайпером стала Полина Горшкова, отличившаяся 4 раза. По три мяча забили Ольга Горшенина и Екатерина Ильина.
Ответная встреча ЦСКА и «Крима» в 1/8 финала Лиги чемпионов состоится 13 марта в Москве.
В плей-офф также выступает «Ростов-Дон», которые в первом раунде встречается с хорватской «Подравкой».
Гандбол. Лига чемпионов. Женщины. 1/8 финала
Первый матч
«Крим» (Словения) – ЦСКА (Россия) – 25:20 (12:11).
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