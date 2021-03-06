«Ростов-Дон» разгромил «Подравку» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов
Женский гандбольный клуб «Ростов-Дон» в гостях разгромил хорватскую «Подравку» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов со счётом 29:20. В составе победительниц по 5 раз отличились Юлия Манагарова и Полина Кузнецова. По 4 мяча забили Анна Вяхирева и Катарина Крпеж-Шлезак. А самым результативным игроком матча стала гандболистка хозяек площадки Деяна Милосавлевич, отправившая в ворота гостей шесть мячей.
Ответная встреча «Ростова-Дон» и «Подравки» в 1/8 финала Лиги чемпионов пройдёт в Ростове-на-Дону 14 марта.
В плей-офф также выступает ЦСКА, который в первом матче первого раунда уступил словенскому «Криму» — 20:25.
Гандбол. Лига чемпионов. Женщины. 1/8 финала
Первый матч
«Подравка» (Хорватия) — «Ростов-Дон» (Россия) — 20:29 (10:17).
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