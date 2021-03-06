«Ростов-Дон» разгромил «Подравку» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов

Женский гандбольный клуб «Ростов-Дон» в гостях разгромил хорватскую «Подравку» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов со счётом 29:20. В составе победительниц по 5 раз отличились Юлия Манагарова и Полина Кузнецова. По 4 мяча забили Анна Вяхирева и Катарина Крпеж-Шлезак. А самым результативным игроком матча стала гандболистка хозяек площадки Деяна Милосавлевич, отправившая в ворота гостей шесть мячей.

Ответная встреча «Ростова-Дон» и «Подравки» в 1/8 финала Лиги чемпионов пройдёт в Ростове-на-Дону 14 марта.

В плей-офф также выступает ЦСКА, который в первом матче первого раунда уступил словенскому «Криму» — 20:25.

Гандбол. Лига чемпионов. Женщины. 1/8 финала

Первый матч

«Подравка» (Хорватия) — «Ростов-Дон» (Россия) — 20:29 (10:17).