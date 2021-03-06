Софья Просвирнова может пропустить оставшиеся забеги ЧМ по шорт-треку из-за травмы

Пятикратная чемпионка Европы по шорт-треку россиянка Софья Просвирнова может пропустить оставшиеся забеги на чемпионате мира по шорт-треку из-за травмы. Спортсменка упала на старте финального забега на 500 метров и ушибла руку.

«Вызывает опасение состояние Софьи Просвирновой, после падения есть проблемы с рукой. Неизвестно, сможет ли она завтра принять участие в соревнованиях. Пообщалась с тренерами, они сказали, что у Сони ушиб руки, точнее пока неясно. Ждём завтрашнего дня», — приводит слова исполнительного директора Союза конькобежцев России Варвары Барышевой ТАСС.

На чемпионате мира в Дордрехте сборная России в первый день завоевала две медали. Семён Елистратов стал вторым на дистанции 500 м и третьим на 1500 м.