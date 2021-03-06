Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Другие / Новости /

Карлссон: Венг как пушечное ядро проехала по моей руке

Карлссон: Венг как пушечное ядро проехала по моей руке
Другие / ЧМ по лыжам 2021 0
Аудио-версия:

Шведская лыжница Фрида Карлссон, завоевавшая бронзовую медаль в масс-старте классическим стилем на 30 км на чемпионате мира по лыжным видам спорта в Оберстдорфе (Германия), после награждения рассказала о падении, приведшем к травме руки и обследованию в больнице.

«Это был очень странный день. Я приехала на машине скорой помощи (смеётся).

На спуске Эбба Андерссон упала, и мне ничего не оставалось, как упасть следом, но тут как пушечное ядро появилась Хейди Венг и проехала по моей руке. Было очень больно! То, что я финиширую в этой гонке, было неочевидно. Чувствовала такую боль, что была уверена, что рука сломана.

Когда приехала в больницу, врачи тоже так сказали. Рука была полностью согнута и сильно распухла. Они достали шприцы, но я сказала, что не хочу. Они собирались колоть мне болеутоляющее. Но не знаю, можно ли доверять медицине за рубежом.

После рентгена выяснилось, что перелома нет. Видимо, у меня крепкий скелет. Теперь выясняем, нет ли проблем с сухожилием. Это было бы нехорошо», — приводит слова Карлссон Expressen.

Шведская лыжница — героиня дня! Карлссон взяла медаль через боль – её увезли на «скорой»
Россиянка Кирпиченко тоже упала в борьбе за медаль. До награды не добралась, но со здоровьем всё в порядке. Это был суровый марафон.
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021