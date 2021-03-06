Карлссон: Венг как пушечное ядро проехала по моей руке

Шведская лыжница Фрида Карлссон, завоевавшая бронзовую медаль в масс-старте классическим стилем на 30 км на чемпионате мира по лыжным видам спорта в Оберстдорфе (Германия), после награждения рассказала о падении, приведшем к травме руки и обследованию в больнице.

«Это был очень странный день. Я приехала на машине скорой помощи (смеётся).

На спуске Эбба Андерссон упала, и мне ничего не оставалось, как упасть следом, но тут как пушечное ядро появилась Хейди Венг и проехала по моей руке. Было очень больно! То, что я финиширую в этой гонке, было неочевидно. Чувствовала такую боль, что была уверена, что рука сломана.

Когда приехала в больницу, врачи тоже так сказали. Рука была полностью согнута и сильно распухла. Они достали шприцы, но я сказала, что не хочу. Они собирались колоть мне болеутоляющее. Но не знаю, можно ли доверять медицине за рубежом.

После рентгена выяснилось, что перелома нет. Видимо, у меня крепкий скелет. Теперь выясняем, нет ли проблем с сухожилием. Это было бы нехорошо», — приводит слова Карлссон Expressen.