Немецкие «летающие лыжники» выиграли командный турнир на ЧМ, россияне — восьмые

На чемпионате мира по лыжным видам спорта, который проходит в Оберстдорфе (Германия), завершились соревнования по прыжкам на лыжах с трамплина. В командном турнире на трамплине HS-137 золото завоевали немецкие «летающие лыжники». Серебряными призёрами стали австрийцы, бронзовыми – поляки.

Россияне Евгений Климов, Михаил Назаров, Илья Маньков и Денис Корнилов отобрались во вторую попытку и заняли восьмое место. Отметим, что лучшие прыжки в составе национальной команды показал Назаров, приземлившийся на отметках 103,1 и 114,5 м.

Прыжки с трамплина. Чемпионат мира. Оберстдорф, Германия

Мужчины. Командные соревнования. Трамплин HS-137

1. Германия – 1046,6.

2. Австрия – 1035,5.

3. Польша – 1031,2

...8. Россия – 778,2.