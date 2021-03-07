Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Другие / Новости /

Сборная России сохранила пятое место в медальном зачёте ЧМ по лыжным видам спорта

Сборная России сохранила пятое место в медальном зачёте ЧМ по лыжным видам спорта
Другие / ЧМ по лыжам 2021 0
Аудио-версия:

Сборная России сохранила пятое место в общем медальном зачёте чемпионата мира по лыжным видам спорта в Оберстдорфе (Германия).

Вчера, 6 марта, на мировом первенстве было разыграно три комплекта медалей. Норвежка Терезе Йохауг завоевала золото в классическом масс-старте на 30 км. Второй стала её соотечественница Хейди Венг, третьей – шведка Фрида Карлссон.

Австрийские двоеборцы выиграли командный спринт, вторыми стали норвежцы, третьими – немцы. Немецкие спортсмены выиграли командный турнир по прыжкам на лыхах с трамплина, вторыми стали австрийцы, третьими – поляки.

В активе сборной России осталось четыре медали, которые завоевали лыжники: золото Александра Большунова в скиатлоне, два серебра в эстафетах, а также бронза Большунова и Глеба Ретивых в командном спринте.

Чемпионат мира по лыжным видам спорта.
Оберстдорф, Германия. Медальный зачёт

1. Норвегия – 12 золотых – 11 серебряных – 6 бронзовых (29 медалей)
2. Австрия — 4-1-2 (7)
3. Швеция — 2-2-3 (7)
4. Германия – 2-2-2 (6)
5. Россия — 1-2-1 (4)
6. Словения — 1-1-4 (6)
7. Польша — 1-0-1 (2)
8. Финляндия — 0-2-1 (3)
9. Япония — 0-1-2 (3)
10. Швейцария — 0-1-0 (1).
11. Франция – 0-0-1 (1).

Шведская лыжница — героиня дня! Карлссон взяла медаль через боль – её увезли на «скорой»
Россиянка Кирпиченко тоже упала в борьбе за медаль. До награды не добралась, но со здоровьем всё в порядке. Это был суровый марафон.
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021