Сборная России сохранила пятое место в медальном зачёте ЧМ по лыжным видам спорта

Сборная России сохранила пятое место в общем медальном зачёте чемпионата мира по лыжным видам спорта в Оберстдорфе (Германия).



Вчера, 6 марта, на мировом первенстве было разыграно три комплекта медалей. Норвежка Терезе Йохауг завоевала золото в классическом масс-старте на 30 км. Второй стала её соотечественница Хейди Венг, третьей – шведка Фрида Карлссон.

Австрийские двоеборцы выиграли командный спринт, вторыми стали норвежцы, третьими – немцы. Немецкие спортсмены выиграли командный турнир по прыжкам на лыхах с трамплина, вторыми стали австрийцы, третьими – поляки.



В активе сборной России осталось четыре медали, которые завоевали лыжники: золото Александра Большунова в скиатлоне, два серебра в эстафетах, а также бронза Большунова и Глеба Ретивых в командном спринте.



Чемпионат мира по лыжным видам спорта.

Оберстдорф, Германия. Медальный зачёт



1. Норвегия – 12 золотых – 11 серебряных – 6 бронзовых (29 медалей)

2. Австрия — 4-1-2 (7)

3. Швеция — 2-2-3 (7)

4. Германия – 2-2-2 (6)

5. Россия — 1-2-1 (4)

6. Словения — 1-1-4 (6)

7. Польша — 1-0-1 (2)

8. Финляндия — 0-2-1 (3)

9. Япония — 0-1-2 (3)

10. Швейцария — 0-1-0 (1).

11. Франция – 0-0-1 (1).