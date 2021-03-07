Финны поделились ожиданиями от мужского масс-старта классическим стилем на ЧМ

Главный тренер сборной Финляндии по лыжным гонкам Теем Пасанен поделился ожиданиями от предстоящего масс-старта классическим стилем на чемпионате мира в Оберстдорфе (Германия).

«Можно ожидать отрыва в любой момент, но думаю, где-то в середине трассы кто-то совершит рывок, и группа будет разделена на мелкие части. С утра траса немного обледенела. Теперь всё будет зависеть от погоды в оставшееся время», — приводит слова Пасанена Ilta-Sanomat.

Двукратный олимпийский чемпион финский лыжник Ийво Нисканен согласился, что на ход гонки во многом повлияют погодные условия.



«Как сложится гонка, во многом будет зависеть от погоды. В ходе масс-старта следует менять лыжи и учитывать любое изменение погоды. Если же ничего не изменится, двух пар лыж вполне хватит», — сказал Нисканен.