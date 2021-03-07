«Вы настоящие королевы!» Драчёв поздравил российских лыжниц с серебром в эстафете на ЧМ

Российская лыжница Наталья Непряева на своей официальной странице в «Инстаграме» разместила фотографию с Татьяной Сориной, Юлией Ступак и Яной Кирпиченко с серебряными медалями, завоёванными по итогам эстафеты на чемпионате мира в Оберстдорфе (Германия).
Бывший глава Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв поздравил россиянок со вторым местом, прокомментировав публикацию.
«Поздравляю вас всех с таким успехом! Вы настоящие королевы!» — написал Драчёв.
Корреспондент Андрей Романов также оставил комментарий под фото.
«Я бы до золота апгрейдил только за красоту», — добавил Романов.
Россиянки показали лучший результат в женской эстафете на чемпионате мира с 2005 года.
Победу в гонке одержали представительницы сборной Норвегии. Золотые медали завоевали Тириль Уднес Венг, Хейди Венг, Терезе Йохауг и Хелене Марие Фоссесхолм.
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