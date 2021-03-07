Венг: возможно, нам стоить отправить Йохауг в мужские гонки

Норвежские лыжницы Хейди Венг и Хелене Марие Фоссесхолм прокомментировали победу соотечественницы Терезе Йохауг в масс-старте на 30 км на чемпионате мира в Оберстдорфе (Германия). Йохауг стала 14-кратной чемпионкой мира и догнала по числу золотых медалей мировых первенств россиянку Елену Вяльбе.
«Это просто невероятно. Она лучшая лыжница всех времён», — приводит слова Фоссесхольм TV2.
«Возможно, нам стоит отправить Йохауг в мужские гонки», — добавила Хейди Венг.
В масс-старте Венг завоевала серебро, в тройку лучших вошла также шведка Фрида Карлссон. Российская лыжница Яна Кирпиченко, шедшая недалеко от первой тройки, упала на спуске, после чего въехала в отбойник. В итоге она стала только 12-й. Лучшей из россиянок оказалась Татьяна Сорина, занявшая 9-е место.
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