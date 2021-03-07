Вернувшаяся в лыжные гонки Марит Бьорген стала второй в «Васалоппете»

Сегодня, 7 марта, в Швеции состоялся марафон «Васалоппет» серии Ski Classics. В женской гонке победу одержала шведская лыжница Лина Кошгрен. Отметим, что второй стала знаменитая норвежка Марит Бьорген, два года назад объявившая о завершении карьеры. Тройку лучших замкнула ещё одна представительница Швеции Ида Дал.



Лыжные гонки. Ski Classics Сален – Мура, Швеция

«Васалоппет». Женщины, 90 км. Классический стиль

1. Лина Кошгрен (Швеция) – 3:52.08,2

2. Марит Бьорген (Норвегия) – отставание 42,0

3. Ида Дал (Швеция) – + 4.59,1

4. Теа Крокан Муруд (Норвегия) – + 5.16,1

5. Катержина Смутна (Чехия) – + 6.16,6

Бьорген — обладательница наибольшего количества наград в истории зимних Олимпийских игр среди всех спортсменов (15), 18-кратная чемпионка мира (рекорд в истории соревнований), многократная чемпионка Норвегии, четырёхкратная обладательница Кубка мира (2004/05, 2005/06, 2011/12, 2014/15).