Крянин: не хочу называть Большунова фаворитом. До финиша шансы есть у всех россиян

Призёр чемпионата мира, главный тренер сборной ХМАО по лыжным гонкам Сергей Крянин поделился ожиданиями от мужского масс-старта на 50 км на чемпионате мира в Оберстдорфе (Германия).

«Ожидаю, что все наши ребята, которые выйдут сегодня, будут бороться за первое место. Основная надежда, конечно, на Большунова. Не хочу называть его фаворитом. Гонка покажет, как едут лыжи, кто как их подобрал, у кого какая смазка. Но пока они не финишировали, шансы есть у всех.



Выступление Большунова зависит от его состояния. Будет борьба двух школ — Россия и Норвегия. Плюс подключатся финские представители.



Чемпионат и без этой гонки уже отличный для нас: один стал чемпионом, две серебряные медали, третьи в эстафете. Всё равно первое место одно, и хочется, чтобы на этом месте был российский представитель. Не так важно, кто им будет», — сказал Крянин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Филиным.