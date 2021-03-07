Крянин: Клебо сломал палку Большунову и лишил его возможности выиграть, понимаю его слёзы

Призёр чемпионата мира, главный тренер сборной ХМАО по лыжным гонкам Сергей Крянин прокомментировал инцидент, произошедший в мужском масс-старте на чемпионате мира в Оберстдорфе (Германия). Российский лыжник Александр Большунов сломал палку. Инцидент произошёл во время борьбы Большунова с норвежцем Йоханнесом Клебо.

«Эмоции переполняют. Думаю, судьи в замешательстве. Клебо сломал палку Большунову и лишил его возможности выиграть. Не знаю, что там по правилам, но по спортивному это не очень хорошо. Клебо пролезал не по правильной траектории, хотя Саша занял лыжню и был впереди. Судьи сейчас будут как-то это трактовать. Обидно за Сашку, понимаю его слёзы. Думаю, он обыграл бы Клебо на финише. Мне кажется, Саша всё делал правильно, хотел разобраться с Клебо на финише, экономил силы на спусках. Делать финишный рывок без палки — жутко обидно», — сказал Крянин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.