Видео инцидента с участием Клебо и Большунова. Россиянин ломает палку

Российский лыжник Александр Большунов в концовке масс-старта на чемпионате мира по лыжным видам спорта в Оберстдорфе (Германия) сломал палку. В результате он занял лишь третье место.

Инцидент произошёл во время борьбы Большунова с норвежцем Йоханнесом Клебо.

Видео можно посмотреть в «твиттере» Eurosport.

Победу одержал Йоханнес Хёсфлот Клебо. Серебряным призёром стал Эмиль Иверсен. Бронзовым — Александр Большунов.

На последнем круге образовалась группа лидеров, в которую входили четыре норвежца и Большунов. Впятером они оторвались ото всех за 2 км до финиша. Именно эта группа и разыграла медали.

После гонки российский лыжник не смог сдержать слёз.