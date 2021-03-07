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Видео инцидента с участием Клебо и Большунова. Россиянин ломает палку

Видео инцидента с участием Клебо и Большунова. Россиянин ломает палку
Другие / ЧМ по лыжам 2021 0

Российский лыжник Александр Большунов в концовке масс-старта на чемпионате мира по лыжным видам спорта в Оберстдорфе (Германия) сломал палку. В результате он занял лишь третье место.

Инцидент произошёл во время борьбы Большунова с норвежцем Йоханнесом Клебо.

Видео можно посмотреть в «твиттере» Eurosport.

Победу одержал Йоханнес Хёсфлот Клебо. Серебряным призёром стал Эмиль Иверсен. Бронзовым — Александр Большунов.

На последнем круге образовалась группа лидеров, в которую входили четыре норвежца и Большунов. Впятером они оторвались ото всех за 2 км до финиша. Именно эта группа и разыграла медали.

После гонки российский лыжник не смог сдержать слёз.

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