Клебо подошёл к рыдающему Большунову и попытался его утешить по окончании марафона на ЧМ

Норвежский лыжник Йоханнес Хёсфлот Клебо по окончании масс-старта классическим стилем на чемпионате мира по лыжным видам спорта в Оберстдорфе (Германия) подошёл к рыдающему Александру Большунову и попытался его утешить. На самом финише произошёл инцидент, в ходе которого Большунов в борьбе за первое место с Клебо сломал свою палку.

Лыжные гонки. Чемпионат мира. Оберстдорф, Германия

Мужчины. Масс-старт. Классический стиль. 50 км



1. Йоханнес Хёсфлот Клебо (Норвегия) – 2:10.52,2

2. Эмиль Иверсен (Норвегия) – отставание 0,7

3. Александр Большунов (Россия) – +1,4

...15. Алексей Червоткин (Россия) — +2.03,0

...16. Илья Семиков (Россия) — +2.27,5

...20. Евгений Белов (Россия) — +2.57,0.

В настоящее время инцидент на финише разбирает жюри, которое склоняется к мнению, что Клебо действовал неумышленно.