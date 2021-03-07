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Клебо подошёл к рыдающему Большунову и попытался его утешить по окончании марафона на ЧМ

Клебо подошёл к рыдающему Большунову и попытался его утешить по окончании марафона на ЧМ
Другие / ЧМ по лыжам 2021 0
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Норвежский лыжник Йоханнес Хёсфлот Клебо по окончании масс-старта классическим стилем на чемпионате мира по лыжным видам спорта в Оберстдорфе (Германия) подошёл к рыдающему Александру Большунову и попытался его утешить. На самом финише произошёл инцидент, в ходе которого Большунов в борьбе за первое место с Клебо сломал свою палку.

Лыжные гонки. Чемпионат мира. Оберстдорф, Германия
Мужчины. Масс-старт. Классический стиль. 50 км

1. Йоханнес Хёсфлот Клебо (Норвегия) – 2:10.52,2
2. Эмиль Иверсен (Норвегия) – отставание 0,7
3. Александр Большунов (Россия) – +1,4
...15. Алексей Червоткин (Россия) — +2.03,0
...16. Илья Семиков (Россия) — +2.27,5
...20. Евгений Белов (Россия) — +2.57,0.

В настоящее время инцидент на финише разбирает жюри, которое склоняется к мнению, что Клебо действовал неумышленно.

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