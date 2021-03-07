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Клебо: надо скрестить пальцы, чтобы я сохранил титул

Клебо: надо скрестить пальцы, чтобы я сохранил титул
Другие / ЧМ по лыжам 2021 0
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Норвежский лыжник Йоханнес Хёсфлот Клебо прокомментировал эпизод, который произошёл на финише масс-старта классическим стилем на чемпионате мира по лыжным видам спорта в Оберстдорфе (Германия). В ходе борьбы за первое место с Клебо россиянин Александр Большунов сломал свою палку и в итоге финишировал третьим. Первым финишную черту пересёк Клебо.

«Надо скрестить пальцы, чтобы я сохранил титул. Признаюсь, очень необычно видеть Большунова таким (по окончании гонки Александр Большунов заплакал. – Прим. «Чемпионата»)», — приводит слова Клебо VG.

В настоящее время инцидент на финише разбирает жюри, которое склоняется к мнению, что Клебо действовал неумышленно.

Напомним, на прошлом чемпионате мира по лыжным видам спорта в Зеефельде (Австрия) победу в масс-старте одержал представитель Норвегии Ханс Кристер Холунд. Александр Большунов тогда пришёл к финишу вторым.

Большунов сломал палку в борьбе с Клебо на финише масс-старта
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