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Александр Большунов: не собираюсь на награждение, это было нечестно

Александр Большунов: не собираюсь на награждение, это было нечестно
Другие / ЧМ по лыжам 2021 0

Российский лыжник Александр Большунов после классического масс-старта на 50 км на чемпионате мира в Оберстдорфе (Германия) заявил, что не пойдёт на награждение, так как считает несправедливыми результаты.

«Я пошёл домой. Пусть что хотят, то и делают. Если против нас идут, если дисквалифицировать кого-то могут, то меня. У меня нет слов. Не знаю, что мне говорил Клебо. Я не собираюсь на награждение. Это было нечестно», – сказал Александр в эфире «Матч ТВ».

Большунов первым выкатывался на финиш, где его догонял норвежец Йоханнес Хёсфлот Клебо. Спортсмены шли очень близко. Клебо коснулся рукой Большунова. Оттолкнувшись рукой от Клебо после контакта, Большунов поставил палку себе между ног и сломал её. Большунов финишировал с одной палкой, пропустив вперёд ещё и Эмиля Иверсена.

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