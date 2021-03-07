Сорин сравнил инцидент Большунова с Клебо и ситуацию с Мяки в Лахти
Тренер сборной России по лыжным гонкам Егор Сорин сравнил инцидент, произошедший между россиянином Александром Большуновым и норвежцем Йоханнесом Клебо в мужском масс-старте на чемпионате мира в Оберстдорфе (Германия), с ситуацией на этапе Кубка мира в Лахти (Финляндия). Тогда финн Йони Мяки подрезал Большунова на финише.
«Да, Большунов действовал в схожем ключе, что и Мяки тогда. Но в той ситуации было два контакта по лыжам Большунова, когда они уже шли по прямой. Там был «конёк». Но тактика с внешнего на внутреннее перестроение есть, в этом нет ничего такого. Кто идёт первый, тот пытается занять внешний коридор, что и сделал Саша. Он правильно делал, иначе это бы сделал Клебо», — сказал Сорин в эфире «Матч ТВ».
Йони Мяки постригся налысо перед завершением чемпионата мира
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