Клебо: чувствовал, что Большунов пытался меня выдавить

Норвежский лыжник Йоханнес Хёсфлот Клебо поделился мнением об эпизоде, который случился на финише масс-старта классическим стилем на чемпионате мира по лыжным видам спорта в Оберстдорфе (Германия). В ходе борьбы за первое место с Клебо россиянин Александр Большунов сломал свою палку и в итоге финишировал третьим. Первым финишную черту пересёк Клебо.
«Я чувствовал, что он пытается меня выдавить. Так бывает, но у него было много места с левой стороны. Очень жаль, что финал получился таким. Но мне говорят, что чемпион именно я», — приводит слова Клебо VG.
В настоящее время инцидент на финише разбирает жюри, которое склоняется к мнению, что Клебо действовал неумышленно.
Напомним, на прошлом чемпионате мира по лыжным видам спорта в Зеефельде (Австрия) победу в масс-старте одержал представитель Норвегии Ханс Кристер Холунд. Россиянин Александр Большунов тогда пришёл к финишу вторым.
- 7 марта 2021
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