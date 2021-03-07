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Турышев — об инциденте Большунова с Клебо: всё худшее трактуется только в нашу сторону

Турышев — об инциденте Большунова с Клебо: всё худшее трактуется только в нашу сторону
Другие / ЧМ по лыжам 2021 0

Тренер сборной России по лыжным гонкам Сергей Турышев прокомментировал инцидент, произошедший в мужском масс-старте на чемпионате мира в Оберстдорфе (Германия). Российский лыжник Александр Большунов сломал палку во время борьбы с норвежцем Йоханнесом Клебо.

«Всё худшее трактуется только в нашу сторону», — сказал Турышев в эфире «Матч ТВ».

Российская команда подала протест на результаты гонки.

На последнем круге образовалась группа лидеров, в которую входили четыре норвежца и Большунов. Впятером они оторвались ото всех за 2 км до финиша. Именно эта группа и разыграла медали — победу в гонке одержал Клебо, Большунов занял третье место. На финишной прямой, когда Клебо обгонял идущего первым Большунова, Александр сломал палку, и его обогнал Эмиль Иверсен.

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