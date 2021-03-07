Клебо дисквалифицирован за столкновение с Большуновым и лишён победы в марафоне

Норвежский лыжник Йоханнес Клебо дисквалифицирован после марафона на чемпионате мира в Оберстдорфе (Германия).

Россиянин Александр Большунов первым выкатывался на финиш, где его догонял Клебо. Спортсмены шли очень близко. Клебо коснулся рукой Большунова. Оттолкнувшись рукой от Клебо после контакта, Большунов поставил палку себе между ног и сломал её. Большунов финишировал с одной палкой, пропустив вперёд ещё и Эмиля Иверсена. Жюри посчитало, что Клебо действовал неумышленно. Россия подала протест. По его итогам Клебо дисквалифицировали за неспортивное поведение.

После дисквалификации Клебо первым должен стать Иверсен, Большунов — вторым, но результаты ещё не объявлены. Теперь протест подала Норвегия.