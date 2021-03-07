Большунов вновь заплакал после объявления о дисквалификации Клебо

Российский лыжник Александр Большунов вновь заплакал после новости о дисквалификации представителя Норвегии Йоханнеса Хёсфлота Клебо. Напомним, в ходе борьбы за первое место с Клебо Александр сломал свою палку и в итоге финишировал третьим. Первым финишную черту пересёк Клебо.



После инцидента на финише собралось жюри, которое рассмотрело случившийся на финише инцидент. В итоге было принято решение дисквалифицировать Клебо.

Напомним, на прошлом чемпионате мира по лыжным видам спорта в Зеефельде (Австрия) победу в масс-старте одержал представитель Норвегии Ханс Кристер Холунд. Александр Большунов тогда пришёл к финишу вторым.