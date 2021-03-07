Губерниев: нужно два золота давать — Большунову и Иверсену

Известный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал эпизод, который случился на финише масс-старта классическим стилем на чемпионате мира по лыжным видам спорта в Оберстдорфе (Германия). В ходе борьбы за первое место с норвежцем Йоханнесом Клебо россиянин Александр Большунов сломал свою палку и в итоге финишировал третьим. Первым финишную черту пересёк Клебо.



«Нужно два золото давать», — сказал Губерниев в эфире «Матч ТВ».

Изначально Жюри посчитало, что Клебо действовал неумышленно. Россия подала протест. По его итогам Йоханнеса Клебо был дисквалифицирован за неспортивное поведение. После дисквалификации Клебо первым должен стать Иверсен, Большунов — вторым, но результаты ещё не объявлены.