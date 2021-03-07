Легков: дайте золото Большунову, сегодня он сделал всё для этого

Олимпийский чемпион Александр Легков поделился мнением об эпизоде, случившемся на финишной прямой масс-старта классическим стилем на чемпионате мира по лыжным видам спорта в Оберстдорфе (Германия). В ходе борьбы за первое место с норвежцем Йоханнесом Клебо россиянин Александр Большунов сломал свою палку и в итоге финишировал третьим. Первым финишную черту пересёк Клебо.



«Будет честно дать две золотые медали. Понятно, что Большунов уже не боролся, когда Иверсен его обгонял. Дайте золотую медаль Александру! Он это заслужил. Сегодня он сделал всё для этого», — сказал Легков в эфире «Матч ТВ».



Изначально жюри посчитало, что Клебо действовал неумышленно. Россия подала протест. По его итогам Клебо дисквалифицировали за неспортивное поведение. После дисквалификации Клебо первым должен стать Иверсен, Большунов — вторым, но результаты ещё не объявлены.

Протест сборной Норвегии на дисквалификацию Клебо после марафона на ЧМ отклонён