После дисквалификации Клебо золото масс-старта досталось Иверсену, Большунов — второй

После дисквалификации норвежского лыжника Йоханнеса Клебо золото масс-старта на 50 км на чемпионате мира в Оберстдорфе (Германия) досталось его соотечественнику Эмилю Иверсену. Россиянин Александр Большунов занял второе место.

В концовке гонки Большунов первым выкатывался на финиш, где его догонял Клебо. Спортсмены шли очень близко. Клебо коснулся руки Большунова. Оттолкнувшись рукой от Клебо после контакта, Большунов поставил палку себе между ног и сломал её. Александр финишировал с одной палкой, пропустив вперёд ещё и Эмиля Иверсена.

Жюри посчитало, что Клебо действовал неумышленно. Россия подала протест. По его итогам Клебо дисквалифицировали за неспортивное поведение. Сборная Норвегии подала протест, однако он был отклонён.