Большунов сломал палку из-за Клебо и плакал после поражения. Фото скандального финиша
7 марта в немецком Оберстдорфе на дистанции масс-старта на 50 км среди мужчин на чемпионате мира-2021 по лыжным видам спорта норвежский лыжник Йоханнес Клебо финишировал первым, после чего был дисквалифицирован за инцидент с российским спортсменом Александром Большуновым.
В концовке гонки Большунов первым выкатывался на финиш, где его догонял Клебо. Оттолкнувшись рукой от Клебо после контакта, Большунов поставил палку себе между ног и сломал её. Александр финишировал с одной палкой.
После дисквалификации золото досталось соотечественнику Клебо Эмилю Иверсену. Россиянин Александр Большунов занял второе место.
Главные фотографии скандального финиша — в фоторепортаже мировых информационных агентств.
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