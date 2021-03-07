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Большунов сломал палку из-за Клебо и плакал после поражения. Фото скандального финиша

Александр Большунов
Большунов сломал палку из-за Клебо и плакал после поражения. Фото скандального финиша
Другие / ЧМ по лыжам 2021 0

7 марта в немецком Оберстдорфе на дистанции масс-старта на 50 км среди мужчин на чемпионате мира-2021 по лыжным видам спорта норвежский лыжник Йоханнес Клебо финишировал первым, после чего был дисквалифицирован за инцидент с российским спортсменом Александром Большуновым.

В концовке гонки Большунов первым выкатывался на финиш, где его догонял Клебо. Оттолкнувшись рукой от Клебо после контакта, Большунов поставил палку себе между ног и сломал её. Александр финишировал с одной палкой.

После дисквалификации золото досталось соотечественнику Клебо Эмилю Иверсену. Россиянин Александр Большунов занял второе место.

Главные фотографии скандального финиша — в фоторепортаже мировых информационных агентств.

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