Бородавко: сегодня Сашу Большунова лишили звания короля лыж

Тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко прокомментировал дисквалификацию норвежца Йоханнеса Клебо после масс-старта на чемпионате мира в Оберстдорфе (Германия). После дисквалификации Клебо золото досталось его соотечественнику Эмилю Иверсену. Россиянин Александр Большунов занял второе место.
«Нельзя говорить о том, что справедливость восторжествовала, даже когда наш протест удовлетворили. Большунова лишили звания короля лыж и золота чемпионата мира. Клебо сломал ему палку и лишил его возможности бороться на финише. Иверсен спокойно заехал, когда Саша уже не боролся. Слова подбирать трудно. Сегодня произошла вопиющая несправедливость, которая лишила Сашу звания короля», — сказал Бородавко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
- 7 марта 2021
-
18:57
-
18:49
-
18:47
-
18:41
-
18:36
-
18:32
-
18:29
-
18:29
-
18:26
-
18:22
-
18:12
-
18:12
-
18:07
-
18:04
-
18:02
-
18:00
-
17:59
-
17:54
-
17:51
-
17:49
-
17:48
-
17:44
-
17:42
-
17:32
-
17:31
-
17:30
-
17:30
-
17:27
-
17:26
-
17:19
-
17:14
-
15:32
-
15:23
-
15:17
-
15:05