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Бородавко: сегодня Сашу Большунова лишили звания короля лыж

Бородавко: сегодня Сашу Большунова лишили звания короля лыж
Другие / ЧМ по лыжам 2021 0

Тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко прокомментировал дисквалификацию норвежца Йоханнеса Клебо после масс-старта на чемпионате мира в Оберстдорфе (Германия). После дисквалификации Клебо золото досталось его соотечественнику Эмилю Иверсену. Россиянин Александр Большунов занял второе место.

«Нельзя говорить о том, что справедливость восторжествовала, даже когда наш протест удовлетворили. Большунова лишили звания короля лыж и золота чемпионата мира. Клебо сломал ему палку и лишил его возможности бороться на финише. Иверсен спокойно заехал, когда Саша уже не боролся. Слова подбирать трудно. Сегодня произошла вопиющая несправедливость, которая лишила Сашу звания короля», — сказал Бородавко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

После дисквалификации Клебо золото масс-старта досталось Иверсену, Большунов — второй
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