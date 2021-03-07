Бородавко: сегодня Сашу Большунова лишили звания короля лыж

Тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко прокомментировал дисквалификацию норвежца Йоханнеса Клебо после масс-старта на чемпионате мира в Оберстдорфе (Германия). После дисквалификации Клебо золото досталось его соотечественнику Эмилю Иверсену. Россиянин Александр Большунов занял второе место.

«Нельзя говорить о том, что справедливость восторжествовала, даже когда наш протест удовлетворили. Большунова лишили звания короля лыж и золота чемпионата мира. Клебо сломал ему палку и лишил его возможности бороться на финише. Иверсен спокойно заехал, когда Саша уже не боролся. Слова подбирать трудно. Сегодня произошла вопиющая несправедливость, которая лишила Сашу звания короля», — сказал Бородавко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.