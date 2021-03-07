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Большунов пришёл на церемонию награждения после марафона, но не стал надевать медаль

Большунов пришёл на церемонию награждения после марафона, но не стал надевать медаль
Другие / ЧМ по лыжам 2021 0

Российский лыжник Александр Большунов пришёл на церемонию награждения после масс-старта на 50 км на чемпионате мира в Оберстдорфе (Германия). Из-за дисквалификации норвежца Йоханнеса Клебо россиянин получил серебряную медаль вместо бронзовой, однако надевать её не стал. Сначала Большунов не собирался приходить на церемонию.

В концовке гонки Большунов первым выкатывался на финиш, где его догонял Клебо. Спортсмены шли очень близко. Клебо коснулся руки Большунова. Оттолкнувшись рукой от Клебо после контакта, Большунов поставил палку себе между ног и сломал её. Александр финишировал с одной палкой, пропустив вперёд ещё и Эмиля Иверсена.

Жюри посчитало, что Клебо действовал неумышленно. Россия подала протест. По его итогам Клебо дисквалифицировали за неспортивное поведение. Сборная Норвегии подала протест, однако он был отклонён.

Александр Большунов: не собираюсь на награждение, это было нечестно
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