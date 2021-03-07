Большунов: победителем должен был быть либо Клебо, либо я. Но точно не Иверсен

Российский лыжник Александр Большунов прокомментировал ситуацию, произошедшую в масс-старте на чемпионате мира в Оберстдорфе (Германия). Победителя гонки Йоханнеса Клебо дисквалифицировали, Большунов поднялся с третьего на второе место.

«Сегодня победителем должен был быть либо Йоханнес, либо я. Но точно не Иверсен. Что думаю по поводу того, что он бурно радовался? Это своеобразный спортсмен.



Совершенно не удовлетворило решение дисквалифицировать Клебо, потому что для меня это бессмысленно. Какое решение устроило бы? Не знаю», — сказал Большунов в эфире «Матч ТВ».

В концовке гонки Большунов первым выкатывался на финиш, где его догонял Клебо. Спортсмены шли очень близко. Клебо коснулся руки Большунова. Оттолкнувшись рукой от Клебо после контакта, Большунов поставил палку себе между ног и сломал её. Александр финишировал с одной палкой, пропустив вперёд ещё и Эмиля Иверсена.

Жюри посчитало, что Клебо действовал неумышленно. Россия подала протест. По его итогам Клебо дисквалифицировали за неспортивное поведение. Сборная Норвегии подала протест, однако он был отклонён.