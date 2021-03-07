Тренер норвежских лыжников: Иверсен не считает себя золотым медалистом

Тренер сборной Норвегии по лыжным гонкам Эрик Мюр Носсум прокомментировал итоги классического масс-старта на 50 км на чемпионате мира в Оберстдорфе (Германия).

Россиянин Александр Большунов первым выкатывался на финиш, где его догонял норвежец Йоханнес Хёсфлот Клебо. Клебо протискивался вне лыжни и коснулся рукой Большунова. Оттолкнувшись от него после контакта, Большунов поставил палку себе между ног и сломал её. Большунов финишировал с одной палкой, пропустив вперёд ещё и Эмиля Иверсена. Жюри посчитало, что Клебо действовал неумышленно. Россия подала протест, в результате которого Клебо дисквалифицировали. Первым стал Иверсен, Большунов – вторым.



«Тяжёлое решение. Конечно, Йоханнес считает, что прав он, а Большунов считает, что правда на его стороне. Для этого и есть жюри, которое решает такие вопросы. Моё мнение ничего не изменит. Мы всегда на стороне наших спортсменов, а российская сторона поддерживает своих. Тяжёлая ситуация.



Большунов идёт на первой позиции, Клебо проходит его справа на более высокой скорости. Не уверен, был ли там контакт, но Александру не повезло, что он сломал палку. Это не та развязка чемпионата мира, которую я хотел увидеть.



Иверсен слишком бурно радовался? Я знаю Эмиля, и нет, он ликует не из-за этой золотой медали. Он счастлив, что завоевал свою первую личную медаль. Он себя не считает золотым медалистом», — сказал Носсум в эфире «Матч ТВ».