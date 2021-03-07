Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Эмоции Александра Большунова после финиша марафона на ЧМ. Видео

Российский лыжник Александр Большунов первым выкатывался на финиш классического масс-старта на 50 км на чемпионате мира в Оберстдорфе (Германия). Догонявший его норвежец Йоханнес Хёсфлот Клебо пытался протиснуться с краю финишной прямой, где нет лыжни. Проталкиваясь, Клебо коснулся Большунова.

Оттолкнувшись от норвежца после контакта, россиянин поставил палку себе между ног и сломал её. Большунов финишировал с одной палкой, пропустив вперёд ещё и Эмиля Иверсена.

После финиша Большунов бросил сломанную палку, не слышал, что говорил ему подошедший Клебо, он просто сел и заплакал от несправедливости.

В дальнейшем жюри удовлетворило протест России и дисквалифицировало Клебо, но золото досталось Иверсену. Большунов – серебряный призёр.

Видео можно посмотреть в «Твиттере» Eurosport.ru. Права на видео принадлежат Eurosport.