Сборная России — пятая в медальном зачёте ЧМ — 2021. Все медали завоевали лыжники

Сборная России заняла пятое место в общем медальном зачёте чемпионата мира по лыжным видам спорта в Оберстдорфе (Германия).
Сегодня, 7 марта, на мировом первенстве было разыгран один комплект медалей. После длительного заседания жюри золото по итогам масс-старта на 50 км было вручено норвежцу Эмилю Иверсену, серебряным призёром стал россиянин Александр Большунов, бронзовым – норвежец Симен Хегстад Крюгер.
В активе сборной России по итогам чемпионата мира пять медалей, которые завоевали лыжники: золото Александра Большунова в скиатлоне, два серебра в эстафетах, серебро Большунова в марафоне, а также бронза Большунова и Глеба Ретивых в командном спринте.
Чемпионат мира по лыжным видам спорта.
Оберстдорф, Германия. Медальный зачёт
1. Норвегия – 13 золотых – 11 серебряных – 7 бронзовых (31 медаль)
2. Австрия — 4-1-2 (7)
3. Швеция — 2-2-3 (7)
4. Германия – 2-2-2 (6)
5. Россия — 1-3-1 (5)
6. Словения — 1-1-4 (6)
7. Польша — 1-0-1 (2)
8. Финляндия — 0-2-1 (3)
9. Япония — 0-1-2 (3)
10. Швейцария — 0-1-0 (1)
11. Франция – 0-0-1 (1).
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