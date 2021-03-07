Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
«Спартак» — «Краснодар». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Другие / Новости /

Сборная России — пятая в медальном зачёте ЧМ — 2021. Все медали завоевали лыжники

Сборная России — пятая в медальном зачёте ЧМ — 2021. Все медали завоевали лыжники
Другие / ЧМ по лыжам 2021 0

Сборная России заняла пятое место в общем медальном зачёте чемпионата мира по лыжным видам спорта в Оберстдорфе (Германия).

Сегодня, 7 марта, на мировом первенстве было разыгран один комплект медалей. После длительного заседания жюри золото по итогам масс-старта на 50 км было вручено норвежцу Эмилю Иверсену, серебряным призёром стал россиянин Александр Большунов, бронзовым – норвежец Симен Хегстад Крюгер.

В активе сборной России по итогам чемпионата мира пять медалей, которые завоевали лыжники: золото Александра Большунова в скиатлоне, два серебра в эстафетах, серебро Большунова в марафоне, а также бронза Большунова и Глеба Ретивых в командном спринте.

Чемпионат мира по лыжным видам спорта.
Оберстдорф, Германия. Медальный зачёт

1. Норвегия – 13 золотых – 11 серебряных – 7 бронзовых (31 медаль)
2. Австрия — 4-1-2 (7)
3. Швеция — 2-2-3 (7)
4. Германия – 2-2-2 (6)
5. Россия — 1-3-1 (5)
6. Словения — 1-1-4 (6)
7. Польша — 1-0-1 (2)
8. Финляндия — 0-2-1 (3)
9. Япония — 0-1-2 (3)
10. Швейцария — 0-1-0 (1)
11. Франция – 0-0-1 (1).

Большунова довели до слёз на финише марафона. Грандиозный скандал на чемпионате мира
Клебо столкнулся с Большуновым и лишил его золота. Судьи дисквалифицировали норвежца, но россиянин всё равно не стал чемпионом!
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021