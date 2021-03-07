Сборная России — пятая в медальном зачёте ЧМ — 2021. Все медали завоевали лыжники

Сборная России заняла пятое место в общем медальном зачёте чемпионата мира по лыжным видам спорта в Оберстдорфе (Германия).



Сегодня, 7 марта, на мировом первенстве было разыгран один комплект медалей. После длительного заседания жюри золото по итогам масс-старта на 50 км было вручено норвежцу Эмилю Иверсену, серебряным призёром стал россиянин Александр Большунов, бронзовым – норвежец Симен Хегстад Крюгер.



В активе сборной России по итогам чемпионата мира пять медалей, которые завоевали лыжники: золото Александра Большунова в скиатлоне, два серебра в эстафетах, серебро Большунова в марафоне, а также бронза Большунова и Глеба Ретивых в командном спринте.



Чемпионат мира по лыжным видам спорта.

Оберстдорф, Германия. Медальный зачёт



1. Норвегия – 13 золотых – 11 серебряных – 7 бронзовых (31 медаль)

2. Австрия — 4-1-2 (7)

3. Швеция — 2-2-3 (7)

4. Германия – 2-2-2 (6)

5. Россия — 1-3-1 (5)

6. Словения — 1-1-4 (6)

7. Польша — 1-0-1 (2)

8. Финляндия — 0-2-1 (3)

9. Япония — 0-1-2 (3)

10. Швейцария — 0-1-0 (1)

11. Франция – 0-0-1 (1).

Большунова довели до слёз на финише марафона. Грандиозный скандал на чемпионате мира Клебо столкнулся с Большуновым и лишил его золота. Судьи дисквалифицировали норвежца, но россиянин всё равно не стал чемпионом!