Александр Большунов объяснил норвежцам свои слёзы после финиша марафона

Российский лыжник Александр Большунов в интервью норвежским журналистам рассказал о своих эмоциях после масс-старта на чемпионате мира по лыжным видам спорта в Оберстдорфе (Германия).

В концовке гонки в результате столкновения с норвежцем Йоханнесом Хёсфлотом Клебо россиянин Александр Большунов сломал палку. Клебо выиграл гонку, а Большунов занял третье место. В дальнейшем Клебо дисквалифицировали, из-за чего россиянину досталась серебряная медаль. Золотую медаль вручили другому норвежцу Эмилю Иверсену. После гонки российский лыжник не смог сдержать слёз.

«Да, я плакал. Слёзы текли из-за того, что шанс завоевать второе золото был упущен. Он был упущен из-за поломки палки. Слова Клебо после гонки? Я ничего не слышал, меня переполняли эмоции», — приводит слова Большунова Nettavisen.