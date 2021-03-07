Александр Большунов объяснил норвежцам свои слёзы после финиша марафона

Российский лыжник Александр Большунов в интервью норвежским журналистам рассказал о своих эмоциях после масс-старта на чемпионате мира по лыжным видам спорта в Оберстдорфе (Германия).
В концовке гонки в результате столкновения с норвежцем Йоханнесом Хёсфлотом Клебо россиянин Александр Большунов сломал палку. Клебо выиграл гонку, а Большунов занял третье место. В дальнейшем Клебо дисквалифицировали, из-за чего россиянину досталась серебряная медаль. Золотую медаль вручили другому норвежцу Эмилю Иверсену. После гонки российский лыжник не смог сдержать слёз.
«Да, я плакал. Слёзы текли из-за того, что шанс завоевать второе золото был упущен. Он был упущен из-за поломки палки. Слова Клебо после гонки? Я ничего не слышал, меня переполняли эмоции», — приводит слова Большунова Nettavisen.
- 7 марта 2021
-
20:25
-
20:12
-
20:03
-
20:01
-
19:56
-
19:44
-
19:36
-
19:36
-
19:30
-
19:26
-
19:15
-
18:57
-
18:49
-
18:47
-
18:41
-
18:36
-
18:32
-
18:29
-
18:29
-
18:26
-
18:22
-
18:12
-
18:12
-
18:07
-
18:04
-
18:02
-
18:00
-
17:59
-
17:54
-
17:51
-
17:49
-
17:48
-
17:44
-
17:42
-
17:32