Девятьяров: с двумя палками Большунов выиграл бы масс-старт

Олимпийский чемпион Михаил Девятьяров поделился мнением о концовке масс-старта на чемпионате мира по лыжным видам спорта в Оберстдорфе (Германия). В концовке гонки в результате столкновения с норвежцем Йоханнесом Хёсфлотом Клебо россиянин Александр Большунов сломал палку. Клебо выиграл гонку, а Большунов занял третье место. В дальнейшем Клебо дисквалифицировали, из-за чего россиянину досталась серебряная медаль. Золотую медаль вручили другому норвежцу Эмилю Иверсену. После гонки российский лыжник не смог сдержать слёз.

«В этой ситуации Большунов поступил, как финн Мяки в той известной гонке в Лахти. Саша шёл впереди и выбирал коридор. А Клебо сейчас был в ситуации Большунова. В результате произошло столкновение, у Александра из-за этого сломалась палка и золотую медаль он не завоевал. Невозможно же на одной палке выиграть! Нарушил ли правила Клебо? Конечно, Большунов уже занял этот коридор, зачем Клебо в него полез?

Он что, рядом с ним хотел финишировать? Если норвежец шёл сзади, должен был себе выбирать не тот коридор, который уже занял Саша, а левее, рядом.

Большунов уже занял этот коридор и шел по нему на финиш. Александр ничего не нарушил. А если б не было столкновения, не сломалась палка? Как финишировал бы Клебо? Они что, вдвоём по одному коридору бежали бы?

Конечно, с двумя палками Саша выиграл бы. Он зашёл первым в свой коридор, ничего не нарушал. Он точно был бы, хотя бы на полметра, но впереди Клебо. А про Иверсена мы уже говорили: если бы у Саши были две палки, Иверсен вряд ли его обошёл бы», — цитирует Девятьярова «Советский спорт».