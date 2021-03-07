Девятьяров: с двумя палками Большунов выиграл бы масс-старт

Олимпийский чемпион Михаил Девятьяров поделился мнением о концовке масс-старта на чемпионате мира по лыжным видам спорта в Оберстдорфе (Германия). В концовке гонки в результате столкновения с норвежцем Йоханнесом Хёсфлотом Клебо россиянин Александр Большунов сломал палку. Клебо выиграл гонку, а Большунов занял третье место. В дальнейшем Клебо дисквалифицировали, из-за чего россиянину досталась серебряная медаль. Золотую медаль вручили другому норвежцу Эмилю Иверсену. После гонки российский лыжник не смог сдержать слёз.
«В этой ситуации Большунов поступил, как финн Мяки в той известной гонке в Лахти. Саша шёл впереди и выбирал коридор. А Клебо сейчас был в ситуации Большунова. В результате произошло столкновение, у Александра из-за этого сломалась палка и золотую медаль он не завоевал. Невозможно же на одной палке выиграть! Нарушил ли правила Клебо? Конечно, Большунов уже занял этот коридор, зачем Клебо в него полез?
Он что, рядом с ним хотел финишировать? Если норвежец шёл сзади, должен был себе выбирать не тот коридор, который уже занял Саша, а левее, рядом.
Большунов уже занял этот коридор и шел по нему на финиш. Александр ничего не нарушил. А если б не было столкновения, не сломалась палка? Как финишировал бы Клебо? Они что, вдвоём по одному коридору бежали бы?
Конечно, с двумя палками Саша выиграл бы. Он зашёл первым в свой коридор, ничего не нарушал. Он точно был бы, хотя бы на полметра, но впереди Клебо. А про Иверсена мы уже говорили: если бы у Саши были две палки, Иверсен вряд ли его обошёл бы», — цитирует Девятьярова «Советский спорт».
- 7 марта 2021
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