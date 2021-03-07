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Вяльбе считает, что добиться золотой медали для Большунова было невозможно

Вяльбе считает, что добиться золотой медали для Большунова было невозможно
Другие / ЧМ по лыжам 2021 0
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Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе прокомментировала результат масс-старта на чемпионате мира по лыжным видам спорта в Оберстдорфе (Германия). В концовке гонки в результате столкновения с норвежцем Йоханнесом Хёсфлотом Клебо россиянин Александр Большунов сломал палку. Клебо выиграл гонку, а Большунов занял третье место. В дальнейшем Клебо дисквалифицировали, из-за чего россиянину досталась серебряная медаль. Золотую медаль вручили другому норвежцу Эмилю Иверсену. После гонки российский лыжник не смог сдержать слёз. Вяльбе призналась, что добиться иного результата российская сторона не могла.

«Я думаю, надо менять правила. Но хотя бы первый раз в жизни приняли решение фактически в нашу пользу. Думаю, может, будет небольшим уроком для Клебо, хотя, наверное, он не сильно расстроился. Два золота? Ну, прекратите, никто не даст никаких два золота. FIS никогда на это не пойдет», — цитирует Вяльбе «РИА Новости».

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