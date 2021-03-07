Большунов выиграл больше всех медалей на чемпионате мира в Оберстдорфе

Российский лыжник Александр Большунов стал лучшим по количеству завоеванных медалей на чемпионате мира по лыжным видам спорта в Оберстдорфе (Германия). Большунов на турнире завоевал четыре медали. У россиянина — золото в скиатлоне, серебро в эстафете и марафоне, а также бронза в командном спринте.
Второе место в этом рейтинге занял норвежец Йоханнес Хёсфлот Клебо. Он выиграл три золотые медали.
Кроме того, Большунов установил ещё одно любопытное достижение. Он стал единственным не норвежским лыжником, который попал на подиум в индивидуальных гонках. Из 12 медалей чемпионата мира в лыжных гонках 10 завоевали норвежцы, а ещё две — Большунов.
Что касается женщин, то лучше всех выступила норвежка Терезе Йохауг. Она завоевала четыре золотые медали.
- 7 марта 2021
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